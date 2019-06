Napoli, 83enne stufo del caos movida scende in strada e spara: un morto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTO NAPOLI Si sono radunati davanti al chiosco Ulderico ancora increduli e addolorati. Quello chalet, meta di chi in estate voleva consumare un gelato al fresco o si ritrovava per festeggiare il Capodanno, è sempre stato un luogo di ritrovo nella zona. Ma questa volta non si è trattato di una festa, ma della morte di Peppe, il proprietario del bar ucciso l'altra notte da Aniello Lombardi, 83 anni, residente proprio al primo piano del palazzo che sta sopra al bar. Volevano bene a Peppe - così chiamavano tutti Giuseppe Di Francesco, 67...