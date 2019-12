Nancy Pelosi ordina l'impeachment per Donald Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOWASHINGTON La speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, accelera e ordina di procedere con gli articoli dell'impeachment contro Donald Trump per l'Ucrainagate, spianando la strada al voto in aula entro Natale. «È in gioco la nostra democrazia. In America nessuno è sopra la legge. Il presidente non ci lascia altra scelta perché sta tentando di corrompere nuovamente le elezioni a suo vantaggio», ha scandito solennemente in un discorso formale di sei minuti a Capitol Hill.IL DISCORSO«I fatti - ha incalzato Pelosi dopo...