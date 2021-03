IL GOLPE

ROMA Proseguono le proteste anti golpe in Birmania dopo la sanguinosa giornata di giovedì, che si è chiusa con un bilancio di almeno 12 manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza, uno dei più pesanti registrati finora. Secondo quanto riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (AAPP), un'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, almeno otto delle vittime di ieri sono morte nella cittadina di Myaing (centro). Nel complesso, dall'inizio delle proteste oltre 70 persone sono state uccise dai militari, sottolinea la ong, e 2.045 sono state arrestate.

Le reazioni di condanna nel mondo si susseguono, anche in occasione del Dialogo Interattivo con il Relatore Speciale ONU per il Myanmar Thomas Andrews, che si svolge all'Onu dove la Cina e la Russia, finora tiepide nei confronti dei generali golpisti, hanno finalmente preso le distanze. L'Italia ha condannato davanti al Consiglio delle Nazioni Unite dei diritti umani la «brutale repressione» delle proteste pacifiche in Birmania (Myanmar). Nel suo intervento l'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha ribadito la «ferma condanna da parte dell'Italia del colpo di Stato» e la richiesta di «porre immediatamente fine allo stato di emergenza e di liberare il Presidente Win Myint, la Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, gli attivisti della società civile e tutti coloro che sono ingiustamente detenuti».

L'Ambasciatore Cornado ha reiterato la condanna della «brutale repressione delle proteste pacifiche nel Paese», esortando il regime militare a fermare l'uso eccessivo della forza letale nei confronti della popolazione» e a garantire il «pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto». L'Ambasciatore ha infine espresso la «solidarietà dell'Italia nei confronti del popolo del Myanmar».

Il dibattito sulla Birmania del Consiglio Onu dei diritti umani, riunito in sessione a Ginevra, si è svolto a seguito della presentazione dell'ultimo rapporto del relatore Thomas Andrews sulla situazione nel Paese, incentrato sul colpo di Stato dell'1 febbraio scorso e sulle sue conseguenze. Secondo il relatore speciale un numero crescente di elementi tende ad indicare che le forze di sicurezza della giunta stanno commettendo atti di omicidio, incarcerazione, persecuzione e altri crimini come parte di una campagna coordinata, diretta contro la popolazione civile, in modo diffuso e sistematico.

In Italia, Benetton Group ha annunciato di aver sospeso tutti gli ordini verso il Myanmar «dati i gravi problemi di sicurezza e violazione dei diritti e della libertà». «Benetton Group - si legge in una nota a firma di Massimo Renon, Ad dell'azienda di Ponzano Veneto - si è fatto portabandiera, in tutti i mercati in cui opera, di valori fondamentali come inclusività, integrazione, non violenza. Non possiamo non contribuire come azienda al loro rispetto e intendiamo fare la nostra parte». «Il nostro auspicio - ha concluso il top manager - è che la situazione torni a garantire, nel più breve tempo possibile, i diritti fondamentali delle persone e che il Gruppo possa riprendere quel percorso di sostegno alle popolazioni locali che passa anche attraverso il lavoro e la dignità ad esso connessi».

