Muto e inquieto, il killer all'Università

LA STORIAPADOVA Uno sguardo gelido, un telefono perennemente incollato all'orecchio, una nervosa camminata avanti e indietro nell'atrio della biblioteca. All'una in punto, quando le aule studio si svuotano e i ragazzi corrono a pranzo, Gian Luca Cappuzzo varca la porta del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. Lo fa camminando in modo svelto, guardandosi attorno, come se in ogni angolo temesse di essere riconosciuto. Impossibile, però, passare completamente inosservato. Tra le pregiate stanze del Bo, infatti, il passaparola corre...