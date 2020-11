LE INDAGINI

BERLINO Una caccia ai ladri spettacolare quanto la rapina e con tutti gli ingredienti di un film: in una gigantesca operazione di sapore militare, la polizia tedesca è riuscita a mettere le mani sulla banda responsabile del furto un anno fa della collezione di gioielli dello storico museo di Dresda Grünes Gewölbe. Tre gli arresti, altre due sospetti ricercati con mandato internazionale. Della refurtiva per ora, però, nessuna traccia. La pista porta ai cosiddetti clan di Berlino, le cosche di origine araba diventate fattore determinante della criminalità organizzata nella capitale, e cruccio numero uno per le forze dell'ordine e di sicurezza. Il 25 novembre di un anno fa due ladri, tagliando una grata e forzando una finestra del museo, entrarono nella stanza del tesoro (Schatzkammer) del Castello di Dresda e nel giro di pochi minuti fracassarono con un'ascia una vetrina e arraffarono 20 esemplari unici di gioielli della collezione barocca. Un tesoro dal valore incalcolabile: oro, diamanti, brillanti, pietre preziose, decorazioni incastonate, spalline, mostrine. Il Grünes Gewölbe, che prende il nome dal soffitto a volta con le decorazioni verdi, si trova della residenza dei principi di Sassonia dell'antica casata dei Wettin e fu fatto costruire dal principe Augusto II nel 1723. La dinastia dei Wittin ha regnato in Sassonia per oltre 800 anni e ha discendenti in famiglie reali saliti sul trono in mezza Europa, inclusa la linea britannica dei Windsor e quella belga dei Sassonia-Coburgo-Gotha, che entrambi regnano ancora.

LE TRACCE

Dopo avere svaligiato i gioielli, i ladri uscirono per la stessa strada e fuggirono a bordo di un'auto che poi diedero alle fiamme, e rinvenuta successivamente dalla polizia. Per gli inquirenti cominciava dopo lo spettacolare furto un minuzioso lavoro di indagine sulla base dei filmati dei video di sorveglianza e delle tracce lasciate dai malviventi. In una operazione preparata da lungo tempo, col coinvolgimento delle forze di sicurezza di otto Länder e dei corpi speciali federali, come le teste di cuoio GSG-9 e il commando speciale SEKS, 1.640 agenti hanno setacciato all'alba di ieri il distretto multietnico Neuköln di Berlino e perquisito una ventina di unità fra abitazioni, garage e auto. Tre gli arrestati: due giovani di 23 anni e uno di 26. Di nazionalità tedesca ma affiliati del clan dei Remmo, una delle principali famiglie criminali di origine araba attive a Berlino. La famiglia aveva vissuto in passato nella zona curda nella Turchia orientale per poi trasferirsi negli anni '80, attraverso il Libano, prima a Berlino Est e poi a Berlino Ovest. Sul suo conto vanno scritti altri colpi spettacolari come il furto tre anni fa dal Museo Bode a Berlino di una moneta d'oro di 100 chilogrammi, mai ritrovata e probabilmente nel frattempo fusa, un furto al grande magazzino di lusso Kadewe, una rapina in banca, un'altra a un furgone portavalori, vari furti e reati di droga nonché la sospetta uccisione di un uomo a colpi di mazza da baseball. Uno dei tre arrestati era stato condannato lo scorso febbraio in relazione proprio al furto della moneta d'oro ma si trovava a piede libero. I tre sono stati scortati in auto a Dresda per essere interrogati ieri stesso dal giudice. Uno di loro è stato stanato da uomini delle unità speciali in un condominio con una quarantina di interni: sul citofono c'era anche il nome Remmo.

IL MANDATO

Due sospetti sono riusciti a darsi alla fuga, sono due gemelli di 21 anni e vengono ricercati con mandato di cattura internazionale. La polizia si è appellata alla popolazione a fornire segnalazioni ed elementi utili alla cattura. Uno di loro potrebbe fuggito su una Renault Megane grigia con targa B-HB 306, che in serata sarebbe stata rintracciata. La polizia ritiene che sei persone siano coinvolte del furto dei gioielli a Dresda ma non esclude possano essere di più. Il successo dell'operazione lascia sperare che si possa risalire alla refurtiva anche se un anno di tempo trascorso è un lasso molto lungo. La direttrice del museo, Marion Ackermann, ha detto di sperare che si possa arrivare ora al ritrovamento dei gioielli. Per la ministra della cultura Monika Grütters, la brutalità e professionalità dei ladri ha messo in evidenza «i grandi pericoli cui sono esposti i nostri musei in tema di sicurezza».

Flaminia Bussotti

