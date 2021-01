LO SCENARIO

PADOVA Incertezza da un lato, visto che la data in cui si potrà ripartire ancora non c'è. E speranza dall'altro, perché il protrarsi del lockdown culturale significherebbe rischiare di non riaprire proprio più. Ma una cosa è certa: comunque vada sarà difficilissimo, perchè anche qualora il prossimo Dpcm consentisse a mostre e musei di ri-attivarsi, non sarà semplice come rialzare la serranda di un negozio.

C'è grande attesa a Padova e a Rovigo, entrambe sedi di prestigiose esposizioni in quarantena per la pandemia, per le imminenti decisioni del governo che potrebbero contemplare il ritorno dei visitatori: nella città del Santo a visitare la rassegna dedicata a Van Gogh e quella con alcuni capolavori dei Macchiaioli, e nel capoluogo polesano per l'iniziativa su Chagall. Gli organizzatori confidano di poter riaprire gli ingressi e le biglietterie, considerati i costi imponenti che si stanno sobbarcando per sorveglianza, assicurazione e riscaldamento, a fronte di incassi pari a zero ormai da 2 mesi e mezzo. E pure Andrea Colasio, assessore alla Cultura patavino, sta lavorando per vedere nuovamente la gente dentro la Cappella degli Scrovegni. A Padova e a Rovigo, quindi, gli scenari sono ben diversi da quelli registrati a Venezia, dove l'altro ieri il sindaco Luigi Brugnaro aveva detto senza mezzi termini che, considerato il perdurare della pandemia e la conseguente assenza dei turisti, i Musei Civici rimarranno chiusi fino ad aprile con una contestazione pesante sfociata in raccolte di firme e appelli da parte del mondo culturale locale e nazionale.

ARTE-EVENTO

Marco Goldin, curatore della mostra Van Gogh. I colori della vita, il 10 ottobre aveva inaugurato la rassegna con 82 capolavori del Maestro olandese, che doveva rimanere aperta fino all'11 aprile, con uno sforzo economico notevolissimo, sostenuto interamente da Linea d'ombra, la società che fa capo a lui. E dopo sole tre settimane l'arrivo dello stop forzato si è tradotto in un disastro dal punto di vista economico, con un incremento pazzesco di uscite per varie voci, non ultima la sorveglianza notte e giorno da parte di una squadra di uomini armati, senza ristori da parte del governo e con il rammarico di vedere tramontare il pronostico che parlava di 120 mila visitatori finali (per garantire solamente il pareggio di bilancio), confermato dal trend iniziale con l'arrivo di 5mila persone la settimana che, senza la chiusura, avrebbe voluto dire 450mila euro di introiti mensili. «Sono in attesa di indicazioni sulle riaperture - ha osservato Goldin - ma non è che il giorno dopo potremo ripartire, perché riavviare una mostra su Van Gogh non è come rialzare la serranda di una bottega. Dovremo inaugurarla una seconda volta, pubblicizzandola, rilanciandola e riorganizzandola per quanto concerne la sicurezza anti contagi. Ci vorrà almeno una settimana. E poi bisognerà capire se la gente potrà venire perché persistono le restrizioni sugli spostamenti. Due terzi degli ingressi li abbiamo persi per garantire il distanziamento; resta un terzo e da qui dobbiamo togliere un altro 40% costituito dalle presenze da fuori regione. Una proroga? Non dico nulla, aspettiamo intanto il decreto».

Preoccupazione c'è pure nei toni di Federico Bano. «Sono stati due mesi di sofferenza e abbiamo dovuto sostenere diversi costi. Non sappiamo ancora cosa succederà, e neppure se potremo avere una proroga da chi ci ha prestato le opere. Lo sapremo solo nel momento in cui avremo certezze sulla riapertura».

I CONTI PREOCCUPANO

La mostra Marc Chagall. Anche la mia Russia mi amerà, allestita a Palazzo Roverella, a Rovigo, puntava a raggiungere i 55-60 mila visitatori, ma si è fermata a meno di 12mila. Inaugurata il 19 settembre, doveva restare aperta fino al 17 gennaio 2021: aveva superato gli 11mila biglietti venduti, ma il boom di ingressi era atteso a fine anno. Solo a dicembre erano stati prenotati 20-25mila tagliandi e poco meno di 20mila erano già stati persi a novembre. Difficile pensare a una proroga, che comunque non sarebbe a costo zero.

Gli organizzatori, cioè Fondazione Cariparo, Comune e Accademia dei Concordi, hanno già fatto sapere che il bilancio è drammatico. Nelle sale chiuse di Palazzo Roverella ci sono oltre 100 opere, circa 70 i dipinti su tela e su carta, oltre alla straordinaria serie di incisioni e acqueforti realizzate nei primi anni di lontananza dalla Russia. Il personale, invece, non è in servizio, perchè la struttura espositiva non ha dipendenti e si appoggia a società esterne. E rimasto attivo, però, il servizio di guardiania e vigilanza, oltre a quello di climatizzazione.

Nicoletta Cozza

Elisabetta Zanchetta

