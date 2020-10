L'EVENTO

ROMA «Muoversi nel futuro» è il titolo che caratterizza il terzo dossier del ciclo Obbligati a Crescere 2020, l'evento organizzato annualmente dal gruppo Caltagirone Editore che ha lo scopo di approfondire le tematiche più rilevanti del contesto socio-economico nazionale e internazionale ed elaborare, insieme ad alcuni protagonisti del sistema, nuovi stimoli e proposte per contribuire a rendere più agevole il percorso di rilancio e crescita del Paese.

I PROTAGONISTI

La mobilità, intesa nel senso più ampio e futuribile del termine (sebbene l'avvio dei lavori sarà dedicato ai problemi attuali del trasporto locale), è perciò l'argomento che animerà il webinar in onda stamane a partire dalle 9.30 alla cui organizzazione hanno collaborato le redazioni del Messaggero, del Gazzettino di Venezia, del Mattino di Napoli, del Corriere dell'Adriatico e del Nuovo Quotidiano di Puglia: in una parola i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore. Vi parteciperanno la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli; il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani; il ceo del Volkswagen Group Italia, Massimo Nordio; il ceo delle Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco Battisti; il direttore della divisione Green/Traditional Refinery dell'Eni, Giuseppe Ricci; infine, il ceo di Engie Eps, Carlalberto Guglielminotti.

Dunque Nuova Mobilità è il tema del confronto via webinar, il passaggio da un'era all'altra, un'autentica rivoluzione che in pochi decenni modificherà radicalmente le vite di tutti, con ritmi nuovi, orizzonti nuovi, proprio come accadde in seguito ai rivolgimenti che hanno cambiato bruscamente il corso dell'economia mondiale nella parte finale del millennio ma che oggi sono già storia. Il secolo degli idrocarburi e delle fonti fossili è infatti al tramonto, quello dominato dall'energia pulita e rinnovabile avanza con rapidità straordinaria. Va da sé che un ruolo chiave in questa nuova rivoluzione l'avranno i trasporti, l'auto elettrica in particolare, ma anche il treno, in vantaggio su tutti visto che per le brevi e medie distanze ci ha già regalato l'Alta velocità. E si parlerà anche della grande trasformazione che cambierà l'assetto delle nostre città, una trasformazione necessaria ad accogliere i nuovi mezzi di trasporto che collegheranno i centri urbani piccoli e grandi con modalità che ora possiamo solo immaginare.

Si parlerà infine di come per la prima volta nella storia dell'umanità lasceremo ai nostri nipoti una pianeta migliore di come l'anno consegnato a noi i nostri nonni, perlomeno quanto ad ambiente e qualità dell'aria. Carbon free non è più infatti un progetto, ma una trasformazione già in corso, che si è data degli obiettivi temporale di azzeramento delle emissioni inquinanti.

Investimenti, crescita, occupazione potranno convivere con meno veleni nell'aria e questa nuova filosofia è stata metabolizzata in fretta dai più giovani, che oggi sono i primi a voler imporre il nuovo codice di vita. Infine, a breve la inutile diatriba fra le vetture con motore a scoppio e quelle elettriche sarà un lontano ricordo perché i costruttori, spinti dalla politica, le prime non le produrranno più. Persino gli aerei, i più affezionati ai carburanti tradizionali, riusciranno ad affrancarsi dalla dipendenza.

