Muore sbranato dai due cani del nipote

IL DRAMMA PORDENONE Un uomo di 74 anni di Brugnera è morto sbranato da due cani di razza Amstaff di proprietà del nipote. Avellino Corazza, questo il nome della vittima, è entrato come aveva fatto centinaia di volte, nel giardino dei parenti che confina con il suo, intorno alle 13 di ieri: a quei cani doveva dar da mangiare, spesso ci pensava lui, li accudiva, li chiudeva nel recinto perché il nipote Massimo Sandrin faceva tardi al lavoro. Ma ieri è accaduto qualcosa in via Livenza e quello che era un pomeriggio come tanti si è...