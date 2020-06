BOLOGNA Uno scontro tra un monopattino e un'utilitaria. È accaduto ieri mattina a Budrio, nella Bassa Bolognese, il primo incidente mortale in Italia che coinvolge quel tipo di veicolo elettrico a due ruote, come rileva l'Osservatorio dell'Associazione amici e sostenitori della polizia stradale (Asaps). A perdere la vita è stato un impiegato.

Andrea Cacciari, 60 anni, stava guidando il monopattino elettrico quando si è scontrato con una Renault Capture, condotta da una 40enne. Per le ferite riportate, le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito. L'uomo è poi morto all'Ospedale Maggiore di Bologna, lasciando una moglie e due figlie. I rilievi dell'incidente e le verifiche eseguite sul monopattino, condotti dalla polizia municipale, hanno chiarito che il mezzo era omologato ma non poteva circolare su una strada extraurbana, che non è dotata di una pista ciclabile. Gli agenti consegneranno tutti gli accertamenti al pm Bruno Fedeli della Procura di Bologna. L'automobilista è ora indagata per omicidio stradale. In base alle stime dell'Asaps, dal 17 maggio a oggi si sono verificati 14 incidenti che hanno coinvolto monopattini, mentre in tutto il 2019 erano stati 7.

