Muore nel rave alla Sapienza, scontro tra questura e rettore

LE INDAGINIROMA Non ce l'ha fatta Francesco Ginese, il ragazzo di 26 anni che si è ferito mentre tentava di scavalcare un cancello della Sapienza, per partecipare ad un rave abusivo. Inutile l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto nel pomeriggio di sabato, all'Umberto I, dopo essersi reciso l'arteria femorale, nella notte tra venerdì e sabato. Per aiutarlo, nelle ultime ore era anche scattata una gara di solidarietà, sui social, per la raccolta di sangue.La Procura aprirà un fascicolo, nell'attesa che la polizia invii una...