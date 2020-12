FIGLINE VALDARNO (FIRENZE) Educati, gentili, riservati, li vedevano sempre insieme, la madre e i due figli, ormai adulti, a Figline Valdarno (Firenze) dove si erano trasferiti per le cure oncologiche dell'anziana donna, 77 anni portati bene nonostante la malattia. Da un mese e mezzo sono morti in una casa dentro un vicolo del centro storico e nessuno si è accorto di nulla. Poi oggi una vicina si è decisa ad avvisare le autorità per il fetore proveniente dall'alloggio dei tre e li hanno trovati. Non li vedevano da tempo e non si sentivano rumori. Infatti erano tutti morti. Luigia Teresa Etteri, 77 anni, è deceduta nel suo letto per il tumore che alla fine l'ha vinta. Mentre i figli, protettivi, non hanno saputo proteggere loro stessi dal dolore e dalla disperazione: secondo una ricostruzione dei carabinieri, Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e la sorella Francesca, 46 anni, dopo aver assistito la madre fino all'ultimo, si sono storditi con dei medicinali quindi si sono uccisi con colpi di coltello, una lama sola, sequestrata. Ieri li hanno trovati entrambi a letto. Gli accertamenti cercano di valutare se per fratello e sorella si tratta di un caso di omicidio-suicidio o duplice suicidio.

