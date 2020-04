LA STORIA

ROMA Ogni giorno in queste due settimane il premier Conte s'informava presso la famiglia: Come sta Giorgio? Miglioramenti?». Un'altalena, a volte sembrava stare meglio, altre volte peggiorava nel suo letto al policlinico di Tor Vergata dove era intubato e poi il precipizio per Guastamacchia, 52 anni, una sorta di gigante buono, alto e grosso, uno degli uomini della scorta di Conte, colpito dal Coronavirus e ucciso dal morbo. «Per tutti noi che l'abbiamo conosciuto, per i colleghi del servizio di protezione, per i dipendenti della Presidenza del Consiglio, è un momento di grande dolore. Ci stringiamo alla signora Emanuela, ai suoi figli, ai suoi cari, per esprimere loro i nostri sentimenti di commossa vicinanza. Rimarrà in me indelebile il ricordo della sua dedizione professionale, dei suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi ravvivati da un chiaro filo di ironia». Queste le parole di Conte. Ha parlato con la vedova, rimasta nella loro casa all'Eur, e si è commosso. E non solo lui ma anche i suoi tre predecessori a Palazzo Chigi, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, che a loro volta avevano nel servizio scorta Guastamacchia e lo apprezzavano per l'esperienza, per la prudenza e per il suo tratto sorridente e molto informato sulle cose del mondo, sono in preda a quella «tristezza profonda», così la definisce il premier, per la sorte di quest'uomo di valore.

Si era ammalato a metà marzo Guastamacchia, che comunque non viaggiava nell'auto del capo del governo ma in quella dietro e non aveva avuto con lui contatti diretti nelle settimane precedenti, e subito Conte si era fatto fare il tampone. Risultato negativo. Ma la tragedia del virus da quel momento ha rappresentato una sorta di presenza intima nella squadra di Palazzo Chigi, una pena condivisa da tutti quelli con cui il sostitut\o commissario della Polizia di Stato, Guastamacchia, lavorava e conviveva. «Diventano persone di famiglia i ragazzi della scorta», ricorda Clemente Mastella che da ministro del Lavoro ebbe Guastamacchia nella scorta: «Quanti viaggi da Roma a Ceppaloni e dappertutto, con lui e con gli altri. Venivano a casa mia, poi andavano a dormire in albergo a Benevento. Giorgio aveva una trentina d'anni allora, parlava e scherzava con i miei figli. Una persona dedita al lavoro e di estrema professionalità e amabilità». E' quello che un po' di lui dicono tutti: un gigante buono. Non solo un uomo d'azione, ma una persona riflessiva. L'opposto del Rambo.

Naturalmente sono arrivate le condoglianze di Franco Gabrielli, il capo della Polizia. C'è il cordoglio sindacato di polizia, Mosap. E via così. Il capo della Protezione civile, Borrelli, racconta che «Giorgio era con noi nella prima fase della lotta al Coronavirus». Prima che cadesse malato.

IL PROFESSIONISTA

Per cinque anni, da segretario dell'Udc, anche Marco Follini aveva nella scorta Guastamacchia: «Lo ricordo come una persona attenta, non solo sul piano professionale ma anche su quello umano che poi in lavori così s'intrecciano assai. I ragazzi delle scorte sanno esattamente qual è il tuo stato d'animo e la tua condizione umana e politica. Sono depositari di quasi tutto ciò che ti riguarda». Per Renzi era «un signor professionista», una persona gioviale, bravissima: e «Ciao Giorgio».

Quando si era ammalato, Palazzo Chigi aveva diramato una nota dicendo che tutte le forme di sicurezza anti-virus e in certi casi di quarantena sono state predisposte per chi svolge l'attività di Guastamacchia e anche per gli altri. Ora non è la paura fisica che domina nell'entourage presidenziale, ma un dolore dell'anima. Condiviso in un bel pezzo del mondo della politica a cui in qualche modo e senza boria Giorgio aveva scelto professionalmente di frequentare.

Mario Ajello

