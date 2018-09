Muore in piscina a 7 anni: tenuto a fondo dalla mano bloccata nel bocchettone `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIANUORO Mezzogiorno e qualcosa, «mamma, dai, l'ultimo tuffo prima di andare a pranzo». Richard Mulas, 7 anni, ha fatto i capricci per ottenere il permesso. Nella piscina condominiale condivisa dai residence Il Rifugio e Degli Ulivi di Orosei, sulla costa orientale della Sardegna, una decina di bambini in acqua: il divertimento era assicurato. Richard voleva esserci. S'è tuffato e ha cominciato a giocare con gli amichetti. La tragedia s'è consumata in pochi minuti, con una ricostruzione ancora incerta e tutta da verificare. Il...