PADOVA Muore un'anziana in casa di riposo, la famiglia presenta un esposto alla Procura della Repubblica per capire le modalità del contagio. Dopo due mesi di tregua, il coronavirus ha causato un'altra vittima nel Padovano. Ieri è deceduta Maria Fina, 95 anni, ospite della casa di riposo Moretti Bonora di Camposampiero, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Padova. Era stata contagiata lo scorso 17 luglio dalle tre operatrici camerunensi che, ignare di essere positive al Covid-19 dopo aver partecipato a Padova alla commemorazione di un connazionale, hanno lavorato per oltre una settimana tra i reparti della struttura per anziani.

Maria Fina, ex insegnante, dopo un breve periodo di sistemazione nella zona di astanteria creata dalla direzione della casa di riposo, era stata ricoverata a Padova. I familiari della donna vogliono capire cos'è accaduto affinché siano accertate le cause esatte del decesso e le eventuali responsabilità. Sarà il pubblico ministero della procura di Padova Roberto Piccione ad avere in mano il fascicolo del caso, mentre lunedì il medico legale Antonello Cirnelli eseguirà l'autopsia sul corpo della novantacinquenne. La denuncia, sottoscritta dal figlio dell'anziana, è stata depositata ieri in Procura per tramite dei legali veneziani Augusto Palese e Gian Luca De Biasi. L'anziana era ospite da circa tre anni alla Bonora di Camposampiero. I familiari vogliono capire perché solo il 17 luglio sono venuti a sapere dei casi di positività risalenti in parte a una settimana prima.

