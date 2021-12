LA TRAGEDIA

UDINE Aveva ancora in mano i documenti con gli appunti raccolti per ricostruire la dinamica di un primo incidente, al termine dei rilievi, quando è stato travolto da un'automobile, nel tratto dell'autostrada A23 fra gli svincoli di Udine e Gemona, nel territorio comunale di Treppo Grande. Maurizio Tuscano, 58 anni, di Moggio Udinese, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in forza dal luglio del 2017 alla Polstrada di Amaro, è morto così, per le ferite riportate nell'impatto, a distanza di una manciata di minuti dalla fine del suo turno di lavoro. Gli mancavano due anni alla pensione.

L'EPISODIO

Aquanto si è potuto apprendere, in autostrada c'era stato un precedente sinistro, un tamponamento in cui erano rimaste coinvolte una Fiesta e una Panda, al chilometro 34 più 800 dell'A23, fra Udine Nord e Gemona. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Gemona, allertati attorno alle 6.15, assieme alla Stradale per i rilievi di rito. Intorno alle 6.45 Tuscano è stato investito da una terza auto condotta da un giovane. Secondo la prima ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto circa 30 metri prima dello scenario del primo incidente, a cavallo fra la corsia di marcia e la corsia di decelerazione. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'investimento che è costato la vita al poliziotto. In lutto la grande famiglia della Polizia, che ha portato il cordoglio dei suoi vertici dai familiari di Tuscano, per esprimere la vicinanza dei poliziotti alla moglie Roberta Linda e al figlio Mattia, di 27 anni. A loro è stato recapitato anche il messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo della Polizia, Lamberto Giannini: «Nell'esprimere a lei ed a tutta la Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, la prego di far giungere ai familiari i miei sentimenti di commossa partecipazione al loro cordoglio», si legge nel messaggio del Capo dello Stato. «Commossa e sentita vicinanza» alla famiglia di Tuscano è stata espressa anche dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. A portare il cordoglio della Regione Friuli Venezia Giulia è stato invece il presidente Massimiliano Fedriga, con l'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. Nato a Thalwil in Svizzera il 22 aprile 1963, Tuscano era entrato in Polizia il primo giugno del 1989: dopo due anni in Questura a Milano era stato in forza alla Polizia di frontiera di Tarvisio e poi ai distaccamenti della Polizia stradale di Pontebba e di Tolmezzo (dov'era rimasto quasi vent'anni) prima di approdare ad Amaro. Nel 2007 era stato insignito della medaglia d'argento al merito di servizio, mentre nel 2014 aveva ottenuto la medaglia d'oro al merito.

IL PAESE

In lutto il paese di Moggio Udinese, dove Tuscano era attivissimo come membro della Pro loco. Poche ore prima di cominciare quello che sarebbe stato il suo ultimo turno di lavoro, aveva partecipato all'allestimento della festa che si sarebbe dovuta tenere oggi in piazza, con il concorso dei presepi e che invece il sindaco Giorgio Filaferro ha deciso di cancellare per onorare la memoria del concittadino. «Non si tirava mai indietro», ricordano i paesani. «Una persona solare e un gran lavoratore», dice anche Olivo Comelli (Sap), che con Tuscano aveva lavorato a Tarvisio. «Lo ricordo sempre con il sorriso, anche nei momenti difficili. Quando è stato investito era alla fine del suo turno: alle 7 avrebbe smontato. Gli mancavano due anni alla pensione. In autostrada è sempre pericolosissimo rilevare gli incidenti - sostiene il sindacalista - soprattutto quando è ancora buio. Non è il primo collega che cade durante questo tipo di attività». Per Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato, «sono tanti, troppi, i nostri morti sul lavoro». Secondo Mazzetti «è indegno continuare a morire così, mentre la Stradale non è stata interessata da alcun investimento economico serio, e soffre di una cronica carenza di uomini». Tuscano, aggiunge Cinzia D'Orlando, segretario provinciale Fsp Udine, «era un poliziotto molto esperto e faceva questo lavoro da sempre». L'autostrada, aggiunge, «per noi è un inferno, specialmente in quel tratto della A23 in cui non è previsto alcun ausilio per i mezzi della polizia che intervengono».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA