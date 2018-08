Muore a due anni sul volo della speranza dal Libano a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMABARI A Roma sarebbe stato sottoposto ad un doppio intervento di fegato e rene, ma all'ospedale Bambino Gesù il piccolo libanese di 2 anni non è mai arrivato. È morto nel volo che da Beirut lo stava portando in Italia per curarsi. Dopo la crisi cardiaca a bordo, dove il bambino viaggiava accompagnato dai genitori, si è reso necessario un atterraggio di emergenza a Bari. Qui, una volta sbarcato, il personale del 118 ha tentato di rianimarlo ma il piccolo era già deceduto. Soffriva di iperossaluria primitiva, forma severa di una...