Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAVENEZIA L'ora della verità è fissata per le 13 di giovedì all'ospedale di Bassano del Grappa. È lì che si svolgerà l'autopsia sul corpo di un ragazzo di Asiago che avrebbe compiuto 32 anni il 13 agosto e che invece è stato trovato morto sabato, il giorno dopo l'inoculazione del vaccino PfizerBiontech. «Al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi», precisa la direzione dell'Ulss 7...