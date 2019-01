Muore a 14 anni dopo tre giorni di febbre alta per una miocardite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIATREVIGNANO (TREVISO) Tre giorni di febbre alta e i classici sintomi dell'influenza. Non sembrava esserci nulla di strano. Nemmeno per i dottori del pronto soccorso di Montebelluna che lo avevano visitato sabato scorso, nè per il medico di base, ai quali i genitori del ragazzo, Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, in provincia di Treviso, si sono rivolti lunedì mattina, preoccupati per le condizioni di salute del figlio. Poche ore dopo però la situazione è precipitata. Luigi, a metà pomeriggio, ha cominciato a dare...