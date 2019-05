Multe salate a chi viola le regole su debito e migranti: la nuova Ue secondo l'Austria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABERLINO Con una mossa a sorpresa che non piacerà a molti Stati, Italia in primis, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz propone un progetto di riforma dell'Ue diretto nelle sue intenzioni a rendere più efficiente e al passo coi tempi l'Unione, e che prevede anche sanzioni per quegli Stati che fanno debiti o non registrano i migranti all'ingresso nel paese. Lanciata in diverse interviste a quotidiani austriaci in apertura della campagna per le europee della Övp, il partito popolare di cui è leader, la proposta di Kurz...