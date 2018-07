Multe, non le porterà solo il postino: spazio ai privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La consegna di multe e atti giudiziari non sarà più esclusivo monopolio di Poste. Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Mario ha firmato il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali relativi, appunto, a notifiche di atti giudiziari e multe previste dal codice della strada. A quasi un anno dalla legge per il mercato e la concorrenza, datata 4 agosto 2017, Di Maio ha dato così il via alla liberalizzazione prevista. «Con questo provvedimento - afferma - si...