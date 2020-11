«Le presenze si sono ridotte del 40 per cento rispetto allo scorso fine settimana. La maggior parte dei cittadini rispetta molto bene le regole ma purtroppo c'è ancora qualcuno che non lo fa e quindi va sanzionato». Così l'assessore alla sicurezza del Comune di Padova, Diego Bonavina, riassume il primo giorno di applicazione della nuova ordinanza regionale. Il bilancio padovano parla di un locale e sei banchi chiusi, ma anche cinque minorenni multati perché trovati assembrati (alcuni senza mascherina). Identificate in tutto 60 persone.

Il primo provvedimento riguarda un locale sotto il Salone con il plateatico sotto l'arco che collega piazza delle Erbe e piazza della Frutta. Si chiama Bar da Romeo e dovrà vedersela con la classica doppia sanzione prevista dalla normativa anti-Covid: 400 euro di multa e sospensione dell'attività per 5 giorni. Sono intervenuti i vigili in tarda mattinata e hanno appurato che i tavolini erano troppo ravvicinati, creando un assembramento di una decina di persone. Negli stessi minuti gli agenti della Polizia locale multavano e chiudevano sei banchi del mercato (ad ingresso scaglionato) in Prato della Valle. Non erano rispettate la necessità di evitare assembramenti e il divieto di toccare la merce esposta da parte dei clienti. Cinque minori, infine, sono stati sanzionati dalla polizia in piazza del Duomo.

Gabriele Pipia

