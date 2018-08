Mr Geox: «Poneva l'uomo al centro di tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Poneva l'uomo al centro di tutto, diceva che la natura può sopravvivere ai danni del mondo, ma l'essere umano no». Mr Geox non può dimenticare quella giornata a Montebelluna, lo scorso giugno, quando Kofi Annan si materializza nella sua azienda «per il primo e unico incontro, purtroppo» all'interno del Comitato per l'etica e lo sviluppo sostenibile nato anni fa «come strumento fondamentale per stringere un rapporto di fiducia e di dialogo con fornitori e i clienti». Mario Moretti Polegato aveva invitato il premio Nobel ed ex...