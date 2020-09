IL RETROSCENA

ROMA Di Maio ha appena finito di parlare come leader davanti alle telecamere: «Il no al taglio dei parlamentari era per colpire il sottoscritto e il governo. La vittoria del sì è dei cittadini, è l'esito di una battaglia storica. Non sarebbe arrivata senza di noi». Ha appena saputo che, oltre al referendum, sono salve anche la Toscana e la Puglia. E così raduna i big M5s a Montecitorio. Ci sono i capigruppo Perilli e Crippa, fedelissimi come Castelli, D'Uva e Sibilia, la vice presidente del Senato Taverna, ministri come la Pisano, in collegamento altri esponenti pentastellati dell'esecutivo. La linea è quella di blindare l'esecutivo ma allo stesso tempo pressare il premier Conte sull'agenda, sul no al Mes e alle richieste del Pd di un rimpasto. L'obiettivo è rafforzare l'asse con i dem per imbastire un lavoro comune sul Recovery plan e iniziare a pensare ai prossimi candidati alle amministrative. Ma il ragionamento più importante è legato alle dinamiche interne a M5s.

Una bacchettata a Crimi già l'aveva data: «Sono molto orgoglioso del risultato del referendum. Le regionali invece potevano il J'accuse del responsabile della Farnesina essere organizzate diversamente e anche nel Movimento con un'altra strategia». Poi con i suoi l'affondo: «Chi vuole il male del Movimento deve essere frenato, andiamo avanti per la nostra strada. Chi non è d'accordo si mette fuori da solo». È uno stop non tanto al capo politico quanto a Casaleggio e a Di Battista. A chi remava contro e voleva opinione comune di tutta l'area governista mettere a repentaglio la sopravvivenza del governo e dell'alleanza con i dem.

LA TAPPA

Nel giro di pochi giorni verrà decisa la data degli Stati generali che si terranno comunque dopo il 4 ottobre, quando è prevista la nuova kermesse organizzata dal figlio di Gianroberto. La tesi di Di Maio è che non si deve abbandonare la piattaforma web, che Rousseau deve essere funzionale al Movimento 5 stelle ed essere lo strumento per dare il via libera a quell'organismo collegiale di cui faranno parte tutti i big. Anzi, la scelta che potrebbe essere chiesta agli attivisti è quella tra un capo politico e una squadra. Il ministro degli Esteri punta ad essere il primus inter pares di un direttorio, colui che dovrà interloquire con Conte e Zingaretti. Ma la costituzione di un comitato allargato resta a forte rischio, anche perché è venuto a mancare l'apporto della Appendino che si è autosospesa dal Movimento dopo la condanna per la vicenda Ream.

L'accordo siglato tra i big da diversi giorni dovrà passare al vaglio di deputati e senatori. La fibrillazione è destinata a continuare, nonostante la vittoria del referendum. «Abbiamo salvato la pelle», il sospiro di sollievo. Ma resta il fatto che i dati delle Regionali registrano un arretramento. Il motivo? Per gli ortodossi è da ricondurre proprio all'appiattimento sui democratici. La battaglia si giocherà agli Stati generali. «Non ci faremo dettare la linea da Casaleggio. Per noi può essere solo un fornitore di servizi, nulla di più», rilanciano da Parole guerriere, l'associazione che raccoglie un fronte di una cinquantina di parlamentari che intendono mettere fine all'era di Davide.

LA RETE ALTERNATIVA

Se il conflitto dovesse continuare deputati e senatori che hanno firmato un manifesto per «l'evoluzione» del Movimento sono pronti ad andare dal notaio e costituire una rete alternativa a quella di Casaleggio. E far diventare M5s un vero e proprio partito, con tanto di sede a Roma e di segretari regionali e provinciali. Si punta in ogni caso ad evitare qualsiasi tipo di scissione ma l'esultanza di ministri e big da Patuanelli a D'Incà, da Bonafede al sottosegretario Castaldi si scontra con l'affondo dell'europarlamentare Corrao, vicino a Di Battista: «Si tratta di una disfatta senza precedenti. Serve subito un congresso o faremo la fine dell'Udeur». Di Maio, in questa partita media, ha proposto a Dibba di far parte dell'organismo collegiale, ma per lui la direzione deve essere chiara: «Basta con le fughe in avanti e con gli attacchi al Movimento, c'è un gruppo dirigente che deciderà insieme». Si profila dunque uno scontro tra Di Maio e Dibba, con Grillo che appoggia il primo, considerato che da tempo chiede che l'asse Pd-M5s si rinsaldi. «Ma se i dem alzeranno il tiro allora sarà scontro», taglia corto un dirigente grillino.

L'agenda politica come spiega il pentastellato Silvestri comprende il taglio delle indennità dei parlamentari e la legge sul conflitto di interessi, oltre che la riforma elettorale. Il fatto è che il Pd presenterà il conto agli alleati, farà pesare il proprio peso. Ma Di Maio, che non ci sta a lasciare a Dibba la difesa dei temi del Movimento: «Non arretreremo di un millimetro», promette ai suoi.

Emilio Pucci

