ROMA «Conte rischia di indossare i panni del curatore fallimentare piuttosto che quelli del nuovo leader». La battuta di un big M5S è la fotografia di una forza politica rimasta per ora in mezzo al guado sul tema della governance e alle prese con i soliti conflitti interni.

Due sere fa l'assemblea si è trasformata nell'ennesimo sfogatoio. Anche contro il fondatore Grillo che ha autorizzato un altro caminetto, ovvero il vertice di domenica che ha di fatto steso il tappeto rosso all'ingresso dell'ex presidente del Consiglio. E aumenta il malessere pure nei confronti di Draghi, che ha dato l'ok alla chiusura delle scuole nel Dpcm, non ha aperto la porta al confronto sui programmi e neanche chiarito cosa sarà questo ministero della Transizione ecologica. Nelle querelle quotidiana il giurista pugliese non si infila, nel fine settimana dovrebbe ultimare la sua proposta da presentare ai gruppi parlamentari e, se si riuscisse a risolvere il contenzioso legale con Casaleggio, anche sulla piattaforma web. Per arrivare a un progetto inclusivo, una piena legittimazione e soprattutto un Movimento che guardi al futuro e non si fossilizzi sulle beghe tra ortodossi e governisti. Ma uno dei nodi è proprio il destino del Movimento, la definizione della parola stessa.

FORMA E SOSTANZA

Una delle idee sul tavolo è quella di arrivare in prospettiva alla dicitura partito. Per una rivoluzione non solo nei contenuti ma anche nella forma. Per ora è previsto che il logo cambi, eliminando il riferimento al blog delle stelle e inserendo eventualmente un link a Conte. Ma il percorso immaginato dall'avvocato prevede un cambio di passo nella struttura. Sedi e referenti territoriali da gestire anche tramite una nuova cinghia di trasmissione che dovrà connettere gli iscritti con i dirigenti a tutti i livelli. Insomma Conte entrerà nel Movimento non da grillino ma con la sua linea moderata, europeista ma anche con la consapevolezza che è necessario superare una volta per tutte la connotazione di forza movimentista per dotarsi di una base governista a tutti gli effetti.

IL NODO WEB

Dopo aver sciolto il nodo Rousseau (Conte punta a cercare una mediazione ma i vertici e i gruppi sono uniti contro Casaleggio) si presenterà il tema della squadra. Al fianco del giurista pugliese si sono schierati tutti i big, da Di Maio a Taverna, ma una delle ipotesi è che l'ex premier si avvalga anche di consulenti esterni, di esponenti provenienti dalla società civile e che apra M5S come la proverbiale «scatoletta di tonno», superando ogni steccato. Ma sulla strada del nuovo corso ci sono tanti ostacoli da superare. Intanto i pentastellati alla prima esperienza contestano l'ipotesi di mandare in soffitta il vincolo del doppio mandato. Inviteranno l'avvocato a rivolgersi di più alle nuove leve, a mandare in tv i giovani. E anche l'apertura al civismo viene vista con una certa freddezza. Perché la maggior parte dei fuoriusciti dai gruppi parlamentari non era organica al Movimento.

Considerato che il mandato di Conte dovrebbe essere ampio e di lungo respiro già si guarda alle liste per le politiche. Il fatto che probabilmente alle comunali si voti a ottobre facilita il lavoro dell'ex premier, gli concede più tempo per trasformare M5S in un partito e rafforzare l'alleanza con il Pd e Leu. Del resto l'approdo dei pentastellati in Europa è quello del partito socialista. Appunto, un partito. Con un programma riformatore (ieri i vertici hanno lanciato l'idea di sospendere per molto più tempo il patto di stabilità e di scorporare dal computo del bilancio gli investimenti green).

Ma nel presente si continua a discutere delle epurazioni e dietro l'angolo c'è una nuova guerra sui rendiconti, considerato che la maggioranza dei parlamentari non vuole più versare a Casaleggio. Crimi ai deputati e ai senatori ha ribadito che gli espulsi non saranno reintegrati ma ha anche aggiunto che la linea netta sarà tra chi vuole stare in maggioranza e chi si pone fuori dal perimetro. Un assist, quindi, per chi nelle memorie difensive tornerà indietro sui suoi passi. Il piano B prevede l'approdo di alcuni senatori nel gruppo Europeisti-Maie. Gli scissionisti si stanno organizzando. Va avanti il piano Alternativa c'è ma a palazzo Madama stanno arrivando i numeri anche per il nuovo gruppo di Italia dei valori. Il segretario Messina ha dato l'ok e sarebbero interessati al progetto anche diversi esponenti che sono ancora nel Movimento.

Emilio Pucci

