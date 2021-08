Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIANotte di sangue a Caserta, nei luoghi della movida giovanile: un ragazzo di 18 anni è morto all'ospedale del capoluogo dopo essere stato accoltellato a una gamba da un altro giovane durante una lite scoppiata in pieno centro, in una zona molto frequentata per la presenza di locali. La vittima si chiamava Gennaro Leone, risiedeva a San Marco Evangelista, comune a pochi chilometri da Caserta, ed era una promessa del pugilato....