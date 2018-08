Motovedette alla Libia, ok nella bagarre E Madrid attacca Matteo: politica brutale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Passa alla Camera tra polemiche e accesi scontri politici il decreto per la cessione alla Libia di 12 motovedette, dieci Classe 500 della Guardia Costiera e due unità navali Classe Corrubia della Guardia di Finanza, imbarcazioni di 27 metri con un'autonomia di navigazione di 36 ore: dopo il via libera del Senato del 25 luglio, ieri è arrivata l'approvazione definitiva, con 382 deputati che hanno votato sì, 11 voti contrari, un astenuto e il Pd che ha annunciato di non partecipare alla votazione. In aula a Montecitorio c'era...