Motoscafo contro briccola muore a 12 anni in laguna

L'INCIDENTEVENEZIA È l'ennesima tragedia in laguna, è l'ennesima volta che una barca finisce contro una briccola. Non era mai successo, però, almeno negli ultimi anni, che a morire fosse una bambina. Perché la vittima del terribile schianto di ieri al Lido di Sant'Erasmo, in zona Bacan all'altezza del Mose, è una ragazzina di appena 12 anni, Cecilia Piva di Mira. Una gita domenicale in famiglia diventata un dramma nel giro di un secondo a causa di un'onda. A bordo di quel motoscafo, ieri pomeriggio, ci sono il padre Roberto Piva, 46 anni,...