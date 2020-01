Motoscafi fermi, hotel mezzi vuoti, calli semideserte. O magari anche affollate, perlopiù nel classico struscio fra il ponte di Rialto e piazza San Marco, ma pressoché solo di ospiti non paganti: «Mordi, selfie e fuggi», li descrive Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione veneziana albergatori, tirando le magre somme delle festività lagunari al tempo dell'Aqua Granda. «O meglio, della psicosi da acqua alta, perché dal 12 novembre sono ormai passate otto settimane, ma qua è ancora un disastro», allarga le braccia Marco Michielli, numero uno di Confturismo Veneto.

I DATI

Com'è triste Venezia, soltanto due mesi dopo. «Nel periodo di Natale riferisce Bonacini gli alberghi che fanno riferimento ai nostri soci, i quali sono più di 400, hanno registrato un tasso di occupazione compreso fra il 45% e il 55%, quando solitamente negli anni scorsi veniva raggiunto almeno il 70%. E non deve illudere il dato di Capodanno, quando siamo arrivati pure al 75%, ma a condizioni di soggiorno molto peggiorative per gli esercenti: pur di grattare il barile, abbiamo dovuto rinunciare al tradizionale pacchetto di due o tre notti a cavallo di San Silvestro, accontentandoci solo del pernottamento del 31 dicembre e praticando sconti che andavano dal 30% al 50%, il che significa riuscire a malapena a pagare le spese».

Le previsioni per il Carnevale, che per il capoluogo veneto significherebbe sulla carta il ritorno all'alta stagione, sono sconfortanti: «Le prenotazioni annullate sull'onda dell'alta marea confida il presidente dell'Ava non sono state rimpiazzate, nemmeno dopo che la situazione è tornata alla normalità in città, che continua ad essere percepita come meta insicura e disagevole a causa dell'inerzia delle istituzioni. Un hotel veneziano, 4 stelle superiore, ha visto cancellare un matrimonio straniero, con 35 camere e banchetto, fissato per maggio. Ci rendiamo conto? Ci stiamo giocando la fascia alta del turismo pernottante, quella che va alla Fenice, acquista nei negozi, mangia al ristorante».

LE SOLUZIONI

Il punto è proprio questo. «Nel mondo conferma Michielli la gente è convinta che Venezia sia ancora sotto due metri d'acqua. A noi viene da ridere, ma ai nostri albergatori arrivano telefonate del tipo: il mio bambino è alto un metro e cinquanta, quindi non veniamo lì in vacanza... Come se il ragazzino avesse bisogno di un boccaglio per respirare». Il numero uno di Confturismo propone due soluzioni: «Da una parte occorre cambiare l'unità di misura della marea, perché quando si citano i famosi 187 centimetri di quella terribile notte, non si precisa che vanno calcolati sul medio mare, per cui l'altezza effettiva dell'acqua sui masegni è molto più bassa. Dall'altra serve un'urgente azione comunicativa a livello internazionale, condotta da un soggetto terzo quale può essere il ministero del Turismo».

Al riguardo l'Ava ha già preso contatti, ma nel frattempo ha anche deciso di pagare l'ospitalità a un nutrito gruppo di giornalisti stranieri, dopo averne incontrati sessanta dal vivo e un centinaio in streaming alla sede della stampa estera. «Li aspettiamo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio sottolinea Bonacini perché vedano con i loro occhi se abbiamo bisogno di ospedali da campo, come mi è stato chiesto da un cronista americano...».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

