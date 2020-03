VENEZIA Non più di otto persone a bordo e così i motoscafi blu del consiglio regionale del Veneto, per rispettare il criterio della distanza di sicurezza, dovranno raddoppiare le corse. Effetti da coronavirus nei palazzi della politica. Ieri si è riunito l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa veneta che ha dettato una serie di prescrizioni per l'attività istituzionale. Le misure organizzative, vagliate dal segretario generale Roberto Valente, hanno riguardato anche la sala consiliare: poter svolgere i lavori nel rispetto della cosiddetta regola droplet, con una distanza di sicurezza di almeno un metro per evitare il contagio, in aula potranno sedere a scacchiera 43 consiglieri mentre altri 7 consiglieri potranno seguire i lavori nell'adiacente sala collegata in audiovideo. I consiglieri in realtà sarebbero 51, ma la presenza del governatore - peraltro quasi sempre assente - pare non sia stata contemplata. «È stata inoltre chiusa la saletta del bar - ha detto il presidente del consiglio regionale Robetto Ciambetti - perché non c'erano gli spazi per la somministrazione al tavolo di bevande e altri prodotti, mentre si è proceduto a contingentare l'ingresso alla mensa per i dipendenti dimezzando sostanzialmente il numero dei posti, come è accaduto alla buvette anche in questo caso rispettando le distanze di sicurezza con la disposizione dei posti a scacchiera». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA