Moto d'acqua della Polizia per la corsa del figlio Salvini: «Un errore mio» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Sulla moto d'acqua guidata dai dipendenti di papà. La breve vacanza di Matteo Salvini a Milano Marittima si conclude in polemica. Ieri il figlio tredicenne del vicepremier, sotto gli occhi del padre, si è divertito in un lungo giro a bordo di una moto d'acqua della Polizia di Stato guidata da un agente. La cavalcata tra le onde è avvenuta a Milano Marittima, a pochi metri dalla spiaggia dove il leader della Lega si è rifugiato in questi giorni per passare qualche momento di relax in famiglia, ma anche per decidere se mandare...