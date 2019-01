Mostre di Goldin sotto la lente della Corte dei Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO La visita della Guardia di finanza negli uffici di Ca' Sugana, sede del municipio di Treviso, ha ovviamente scatenato reazioni a non finire. Le Fiamme Gialle si sono mosse su incarico della Corte dei Conti, sollecitata da un esposto che poneva un dubbio sulle modalità con cui è stato concesso il museo di Santa Caterina a Linea d'Ombra, società del curatore Marco Goldin, per organizzare le mostre trevigiane tra il 2016 e il 2018. In particolare i finanzieri si sono concentrati su quella dedicata allo scultore Auguste Rodin,...