Mossa per allungare i tempi ma già problemi sugli esteri

IL RETROSCENAROMA Di Maio e Salvini fingono di essere vicini all'intesa e firmano comunicati congiunti, ma in realtà al Quirinale oggi si presenteranno a mani vuote. L'unica novità che si intravvede sulla strada della formazione del governo la si deve a ciò che accade in Siria dopo la decisione Usa di punire Assad per l'ennesimo uso di armi chimiche. M5S e Lega sono una cosa sola quando si tratta di spartirsi le poltrone delle Camere - e ieri c'è stata un'altra conferma con l'ascesa del leghista Molteni alla presidenza della Commissione...