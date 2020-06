LA GRANDE OPERA

VENEZIA Alla graduale salita delle 38 paratoie del Mose, distribuite tra le due bocche di porto di Chioggia e di Malamocco, c'erano moltissime persone, che strategicamente a piedi o con la bicicletta hanno raggiunto le dighe foranee, da dove era possibile assistere alle operazioni. Quella di ieri, in effetti, è stata una giornata storica poiché per la prima volta, sia pure con un collegamento provvisorio garantito dal II e VII Reggimento Trasmissioni degli Alpini, le paratoie di due ingressi della laguna di Venezia sono state alzate in contemporanea. Il test, più volte ripetuto in passato a livello di singole bocche di porto, è riuscito perfettamente. A due a due le gigantesche paratoie adagiate sul fondale, riempiendosi di aria compressa si sono sollevate fino a formare una muraglia gialla tra la laguna e il mare. Certo, non c'era molto vento e non c'era mare formato, ma ci sarà il tempo di testare il sistema sotto stress prima dell'autunno.

GIORNATA FONDAMENTALE

«Questa è una giornata fondamentale per il Mose - è il commento del ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli - è la prima volta che le paratoie vengono sollevate insieme a Malamocco e a Chioggia. Un test importante che è riuscito. Grazie all'impegno di chi non ha smesso di lavorare durante l'emergenza e ha permesso che si arrivasse a questo appuntamento. Dopo la prova generale del 30 giugno - prosegue - Venezia potrà finalmente contare su questo importante strumento contro l'acqua alta».

Anche per questo motivo la giornata di ieri è stata organizzata come un evento, con tanto di ospiti istituzionali, tecnici e giornalisti. Per la prima volta, infatti, dopo ben 77 prove compiute da gennaio 2019, per la prima volta, veniva chiuso interamente il porto di Chioggia e, soprattutto, si comandava anche Malamocco in remoto e in contemporanea. Il lavoro preparatorio era cominciato due ore prima, rifornendo di gasolio i compressori che dovevano pompare l'aria dentro i cassoni, ma la fase operativa vera e propria era partita, appunto, alle 13.17. Diciotto minuti il tempo necessario per alzare un cassone a Malamocco, dieci, invece, per quelli di Chioggia.

Si voleva che le paratoie si alzassero contemporaneamente nei due varchi, e tutto sotto l'occhio vigile dei droni che monitoravano da vicino le operazioni, ronzando sopra i cassoni gialli, e con le motovedette dalla guardia costiera a controllare improbabili arrivi via mare. Poco prima delle 15, tutte le paratoie erano alzate e allineate.

TECNICI E POLITICI

Sotto la tenda militare, i tecnici del Consorzio Venezia Nuova hanno spiegato come il collegamento da remoto possa, in futuro, permettere un risparmio nei costi di gestione, in quanto potrebbe bastare una sola squadra di controllo a fare alzare le paratoie di due bocche di porto, mentre gli operai, nelle gallerie sottostanti, dovranno essere presenti in entrambi i siti. Ieri, poi, a Malamocco erano presenti due squadre di tecnici: una di esperti e una seconda in formazione per poter rispondere, in futuro, alla necessità di avere sempre personale competente in grado di intervenire.

Presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il quale ha sempre spinto per il completamento dell'opera e si è adoperato anche in questi momenti difficili per fare pressione affinché i lavori proseguissero anche in piena emergenza Covid-19.

«Continuo a ringraziare tutta la gente che sta lavorando all'opera - ha chiosato Brugnaro - dalle maestranze alle imprese ai commissari. Dopo tanti anni, la gente è dubbiosa e scettica. Come dare loro torto. Però noi rispondiamo invece che con le promesse, con fatti concreti. Ora dobbiamo pensare all'operatività».

Michele Fullin

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA