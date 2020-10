«La gioia dei veneziani? È anche la mia, mi sono emozionata. Ho lavorato a Venezia anche in passato, anche io sono andata in giro con gli stivali con l'acqua alta, mi sento veneziana: vedere la soddisfazione per la città asciutta grazie al Mose, lo confesso, mi ha trasmesso grande commozione».

Elisabetta Spitz formalmente è commissaria del Mose, ma la chiamano super-commissaria. Da dicembre 2019 ha impresso un'accelerazione a un'opera che sembrava impantanata nel caos gestionale e nella melma di giochi di potere, agganciata a un passato pesante fatto di inchieste giudiziarie e polemiche. E lo ha fatto assieme a un'altra donna, Cinzia Zincone, provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto. Le chiamano le donne del Mose.

«Più che donne del Mose - precisa Spitz - siamo due donne che lavorano per conto dello Stato in pieno accordo e piena sintonia. Sarà che sono di famiglia asburgica, ma il senso della buona amministrazione e dello Stato ce l'ho ben saldo».

Architetto Spitz, sabato il Mose ha salvato Venezia dall'acqua alta. Un traguardo che i veneziani attendevano da una ventina d'anni e che pareva irraggiungibile. Qual è stato il punto di svolta?

«Ho accettato questo incarico perché mi sono studiata le carte e ho visto che potevo incidere. La legge (il decreto sblocca-cantieri, lo stesso del ponte Morandi a Genova, ndr) ha conferito i poteri. A differenza di Genova, però, non ho mai usato le deroghe, non ho mai concesso affidamenti diretti ad esempio, sono sempre rimasta nell'alveo dei poteri stabiliti dalle norme. La svolta? Aver impresso una diversa organizzazione dei cantieri. Questo ha permesso di concentrarsi solo sulla realizzazione delle paratoie, accantonando momentaneamente una serie di opere parallele, ma mettendo in funzione il Mose un anno e mezzo prima del previsto».

Cosa non andava prima?

«Non sta a me dare giudizi, non so se si fosse operato bene o male, ma dico che serviva gestire le imprese e i cantieri in maniera diversa, concentrandosi sulle paratoie».

E adesso?

«Adesso il passo successivo è riprendere le opere che sono state lasciate indietro, come ad esempio interventi edili, il Piano Europa e la ridondanza, questa importantissima».

Di che si tratta?

«Il Mose, come altre opere, deve funzionare in parallelo, deve avere un sistema gemello per garantire la piena efficienza. Sarà fondamentale completare questo aspetto».

E poi cosa c'è da fare?

«Completare i cantieri, eseguire il collaudo tecnico formale, assestare l'opera, ma soprattutto procedere con il piano di manutenzione programmata. Questo è un altro punto fondamentale che mi impegno a portare a termine. Dobbiamo avviare la manutenzione, ci sono paratoie che sono in acqua da 7 anni...».

Chi la farà?

«La società del Mose prevista dal decreto che istituisce l'Autorità per la laguna».

Una società che andrà a sostituire il Consorzio Venezia Nuova, ma con quali maestranze, quali tecnici?

«L'obiettivo è salvare le professionalità straordinarie del Consorzio. Il personale del Consorzio è una risorsa che non può essere abbandonata».

E i due commissari rimasti, Fiengo e Ossola?

«Tra i miei compiti, con la nuova Autorità, oltre a continuare a occuparmi del Mose, ci sarà anche la competenza sulla procedura di liquidazione del Consorzio, ma per sapere il ruolo dei due commissari bisognerà aspettare che venga approvata la legge, sinceramente oggi non sono in grado di saperlo».

Un altro problema nel futuro del Mose è l'operatività del Porto. Se a regime si alzerà con la marea a 110, significa chiudere il Porto tra le 20 e le 30 volte l'anno...

«Intanto chiariamo: non parliamo di giorni di chiusura, ma di ore. Le operazioni di sabato sono iniziate 48 ore prima dell'ora X, ma l'alzata delle paratoie è durata 10 ore, peraltro in pieno accordo con il Porto. Noi puntiamo a ottimizzare i tempi, ad arrivare magari a 6 ore. Ma è indubbio che l'operatività del Porto diventa il tema delle prossime settimane. Io me ne sto occupando con la Capitanerie e con gli operatori portuali, con le imprese. Bisognerà trovare una soluzione, il porto di Venezia è unico e va salvato, anche se non va penalizzato il Mose. Sono fiduciosa».

Anche per non ostacolare l'attività portuale in questa fase sperimentale avete deciso di alzare il Mose con la marea a 130 sul medio mare anziché a 110?

«Era necessaria questa fase. Con 130 centimetri, i giorni di sollevamento si ridurranno a 5-6 all'anno, ma io voglio che il Mose sia alzato sempre quando c'è presenza di acqua alta da 130».

E se dovesse arrivare la mareggiata a 187 come il 12 novembre scorso?

«Uguale, non cambia nulla. Da 130 a 187 non fa differenza».

Per il Porto tutto nasce da un errore di progettazione della conca di Malamocco: troppo corta e stretta per far passare le navi cargo a Mose alzato. Che ne pensa?

«Sinceramente non credo che sia quella la soluzione dei problemi del porto. E comunque sarà sistemata. La soluzione deve essere diversa, ma non ho studiato la portualità veneziana al punto da potermi esprimere. Ci vuole un confronto tra tutti i soggetti interessati».

Torniamo al Mose: chi deciderà in futuro quando sollevarlo?

«In questa fase sperimentale andremo avanti con un mio decreto, come stabilito. Poi dovremmo decidere».

Ma cosa ha provato sabato?

«Guardi, non so se ci rendiamo conto, ma siamo davanti a un'opera straordinaria: la prima diga al mondo che quando non serve, scompare. Io sono fermamente convinta che sia un progetto che dovremmo esportare nel mondo, visto che il problema dell'acqua alta, con i cambiamenti climatici, esiste ovunque. È un progetto italiano che se presentato all'estero riceverebbe più di qualche commessa, dovremmo andarne fieri».

Chi si sente di ringraziare per aver raggiunto questo primo traguardo?

«Chi ha pensato, progettato e realizzato il Mose. Tutte le maestranze, i tecnici, le professionalità che si sono dedicate all'opera in questi anni e che sono finite, senza colpa, nell'occhio del ciclone quando del Consorzio si parlava male. Ringrazio loro. E poi l'ingegner Alberto Scotti, il progettista, che ha subito attacchi ingenerosi».

Davide Scalzotto

