Mose, finanziamenti illeciti il conto del Fisco a Orsoni

IL CASOVENEZIA Il fronte penale non è l'unico sul quale l'ex sindaco di Venezia, l'avvocato Giorgio Orsoni, sta combattendo per cercare di dimostrare la propria estraneità alle vicende emerse nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Mose, per le quali nel 2014 finì agli arresti domiciliari con l'accusa di finanziamento illecito ai partiti.L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha già avviato le procedure per contestargli di non aver dichiarato e pagato le tasse su quel finanziamento che, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto in occasione della...