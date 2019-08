Mosca, il pugno duro contro la protesta tra gli 800 arrestati la leader del corteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMOSCA Una passeggiata finita male, come del resto era nell'attesa della vigilia. L'azione «Riprendiamoci il diritto di scegliere», organizzata dalle composite opposizioni, è stata bloccata sul nascere dalle unità speciali anti-sommossa, presenti in forze nel centro della capitale federale. La manifestazione non era stata concordata ed autorizzata, come lo stesso era avvenuto sabato 27 luglio, quando su circa 15 mila partecipanti oltre 1500 persone erano state fermate e portate per l'identificazione alle stazioni di polizia. Ieri,...