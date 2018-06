Mosca e dazi, Conte forza ma non rompe con la Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Debuttare in un vertice dal quale non ci si attende nulla, se non la conferma dell'alto grado di tensione e unilateralismo, può essere d'aiuto. Al G7 canadese di Charlevoix Giuseppe Conte arriva da presidente del Consiglio quando molto si è già consumato tra alcuni dei protagonisti. Una vigilia mai vissuta prima di un G7. Fatta di acidissimi tweet, minacciose promesse di partenze anticipate e telefonate di fuoco tra il padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, e il presidente americano Donald Trump.Il tycoon...