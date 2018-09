Morto Simone, la sua classe si vaccinò per proteggerlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMANOVI LIGURE (ALESSANDRIA) «Un gesto bellissimo. Mi è piaciuto, oltre che per l'affetto e per il calore che mi sono stati dimostrati, perché è giusto che si vedano queste cose, soprattutto se si pensa alle polemiche antivax». Simone Dispensa parlava così, l'11 dicembre 2017, agli intervistatori che gli chiedevano di commentare il gesto dei suoi compagni di classe, che si erano vaccinati contro l'influenza per proteggerlo da infezioni pericolose. Simone avrebbe compiuto 19 anni il 15 ottobre. Ma non ce l'ha fatta: ha perso la sua...