IL PERSONAGGIOROMA Lo sguardo fisso verso la telecamera, l'appello al mostro: «Fatti vivo, ti aspetto». Ruggero Perugini, il super poliziotto, per anni a capo della Squadra antimostro di Firenze, è morto a 75 anni, sopraffatto da un male incurabile. Nato a Roma, è entrato prima nell'Arma dei Carabinieri, poi in Polizia, è stato alla guida della Sma dal 1986 al 1992. Un uomo impeccabile, Perugini, specializzato a Modena in Criminologia...