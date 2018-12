Morto l'eroe della Exodus, dai lager nazisti alla Terra promessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È scomparso uno degli ultimi eroi della resistenza al nazismo: il partigiano francese George Loinger, che contribuì all'impresa dell'Exodus, la nave con migliaia di ebrei scampati alla Shoah partita in gran segreto dall'Europa nel 1947 per raggiungere la Terra promessa di Israele, allora Mandato britannico della Palestina. Loinger, morto venerdì sera a Parigi a 108 anni, nacque nel 1910 a Strasburgo da una famiglia ebrea-ortodossa. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu fatto prigioniero dai tedeschi e inviato in un campo di lavoro in...