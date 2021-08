Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CORDOGLIOBELLUNO Lutto nella politica bellunese e non solo: è morto il senatore Paolo Saviane, stroncato da un attacco di cuore. Il senatore della Lega è deceduto ieri a 59 anni all'ospedale di Padova, dov'era andato giovedì per una visita di controllo, dopo una battaglia contro il cancro. Trasversale il cordoglio per la scomparsa del parlamentare, nato a Ponte nelle Alpi il 20 marzo 1962, ma dell'Alpago da sempre.LA NOTIZIASaviane...