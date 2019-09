Morto il neofascista Delle Chiaie Fu accusato della strage di Bologna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCOMPARSAROMA L'annuncio funebre sul web, con una sua foto recente circondata dal simbolo di Avanguardia Nazionale, lo ricorda come «comandante» del movimento neofascista di cui è stato il fondatore. È morto a Roma Stefano Delle Chiaie, 82 anni, ideologo dell'ultra-destra extraparlamentare, portando via con sé parte dei misteri neri dell'Italia del secolo scorso. Fino ad alcuni decenni fa, il nome di Delle Chiaie è stato al centro di un network internazionale del terrore e crocevia di ferite del Paese ancora aperte, in particolare per...