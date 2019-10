Morto il bambino travolto da un vaso Resta grave quello caduto dalle scale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INCIDENTIMILANO Potrebbe avere preso una sedia per salire sul corrimano e utilizzarlo come un grande e pericolosissimo scivolo. O per tentare di attraversare le sbarre della balaustra, che sono distanti tra loro 12 centimetri. Sono le ipotesi che con il passare delle ore si stanno facendo strada per tentare di spiegare come abbia fatto l'altra mattina il piccolo di sei anni, dopo essersi allontanato dalla classe per pochi minuti chiedendo di andare in bagno, a precipitare nella tromba delle scale della scuola Pirelli di Milano. Il bambino,...