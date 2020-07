L'ADDIO

CITTÀ DEL VATICANO La telefonata da Ratisbona ha raggiunto il Papa emerito sul colle vaticano ieri mattina. Una comunicazione dolorosa, temuta ma per certi versi attesa. Come se fosse stata anticipata da quella strana percezione a distanza che solo i fratelli tanto legati tra loro sono in grado di avere. Il fratello maggiore di Joseph Ratzinger, don Georg, 96 anni, non è riuscito a superare l'ultima crisi cardiaca anche se ultimamente sembrava essersi un po' ripreso, specie dopo la visita privata in Germania al suo capezzale del Papa emerito che, la scorsa settimana, non ha esitato a partire nonostante la sua debolezza fisica, il parere contrario dei suoi medici, rompendo persino la clausura che si era imposto dopo le dimissioni avvenute nel 2013.

Don Georg verrà sepolto nel cimitero dove riposano anche i genitori, alla periferia di Ratisbona. Il padre si chiamava Joseph e faceva il gendarme, la madre Maria. In questa tomba semplicissima è stata tumulata anche la sorella Maria nel 1991. La scomparsa di Georg è destinata a lasciare al Papa emerito un vuoto colossale.

L'INFANZIA

Avevano uno scarto di soli tre anni d'età l'uno dall'altro e questo ha fatto sì che le loro vite fossero tanto intrecciate, condividendo l'amore per la musica sacra, le tradizioni, mantenendo vivi i ricordi familiari, percorrendo il medesimo sentiero spirituale, fino a essere ordinati nello stesso giorno sacerdoti. L'unica differenza era caratteriale. Joseph è più timido, metodico e riflessivo mentre Georg più aperto e chiacchierone, tanto da aver creato qualche problema diplomatico al fratello dopo la sua elezione a Papa. Si sentivano ogni sera al telefono e si scambiavano le considerazioni della giornata, senza filtri. Una volta don Georg anticipò alla stampa, con il suo fare schietto, che se il fratello non avesse più trovato le energie per governare la barca di Pietro avrebbe fatto senz'altro le valigie. «Dovrebbe avere il coraggio di dimettersi». Al giornalista sbigottito don Georg motivava: «Guardi, l'età si fa sentire e mio fratello desidera più tranquillità nella vecchiaia». Un'altra volta disse che da piccolo il fratello aveva una unica aspirazione: «fare l'imbianchino».

I RICORDI

Quando partiva da Ratisbona per Roma i due fratelli amavano trascorrere ore a suonare assieme. «Nella nostra casa raccontò una volta don Georg - tutti amavano la musica. Nostro padre aveva una cetra che suonava spesso la sera. Cantavamo insieme. Per noi era sempre un evento. Anche mio fratello ha sempre amato la musica: forse l'ho contagiato io». Che come fratello maggiore abbia avuto un forte ascendente è innegabile. Lo stesso Joseph lo ammise durante un evento a Castelgandolfo: «Fin dalla nascita, mio fratello è stato per me non solo un compagno, ma anche una guida affidabile. Ha sempre rappresentato un punto di orientamento e di riferimento con la chiarezza e la determinazione delle sue decisioni».

I LEGAMI

Don Georg già a undici anni suonava l'organo in chiesa. Nel 1935 entrò nel seminario minore. Nel 1942 viene coscritto come tutti i ragazzi nelle Reichsarbeitsdienst, e in seguito nella Wehrmacht, combattendo anche in Italia dove fu catturato dagli Alleati nel 1945 e detenuto come prigioniero militare a Napoli. Nel 1947, sempre assieme al fratello, entrò nel seminario di Monaco da dove uscì nel 1951 sacerdote con il fratello minore. Nel 1964 divenne direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona che diresse fino al 1994, guidando anche i Domspatzen, il celebre coro delle voci bianche. Alcuni anni fa in Germania affiorarono denunce sui metodi brutali che venivano riservati ai piccoli coristi. Dopo una severa inchiesta interna che ha abbracciato anche il tema degli abusi, don Georg è stato totalmente scagionato uscendone indenne. In Vaticano se lo ricordano in tanti mentre passeggiava per i giardini con l'immancabile bastone di legno fermandosi a salutare e fare due chiacchiere con chi incrociava sul suo cammino. Fu l'unico a non avere gioito quando nel 2005 venne eletto Papa il fratello. «Questo ci costringerà a non vederci liberamente come prima».

L'incontro più toccante è stato al suo capezzale. Joseph in carrozzella perché non riesce a camminare e don Georg a letto con flebo e macchinari per la respirazione. Hanno pregato assieme per una ultima volta, come facevano da bambini, tenendosi la mano. Da oggi Joseph sarà davvero solo.

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

