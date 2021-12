ROMA Era un militare, era un politico, era un uomo - molto amato nel Palazzo ma anche fuori - sempre attento ai diritti. È morto ieri Falco Accame, ex deputato socialista e ammiraglio. Aveva 96 anni. Si è spento nel sonno nella sua casa di Roma ma era nato a Firenze il 17 aprile 1925. I funerali si terranno mercoledì alla parrocchia di Piazza dei Giochi Delfici e saranno esequie anche in memoria di ciò che la Prima Repubblica è saputa essere, al netto di tanti errori: una palestra politica che ha creato figure istituzionali apprezzata da una parte e dall'altra. Accame era una di queste. Aveva studiato dagli Scolopi a Firenze, poi a Venezia, all'accademia navale a Livorno, da ufficiale della Marina aveva inventato un meccanismo per lo sminamento e si era poi dimesso da comandante del cacciatorpediniere Indomito in protesta coi vertici per la mancata tutela nei confronti dei sottufficiali. Considerava le forze armate un luogo in cui la democrazia dove essere parte integrante e la tutela, dei diritti dei soldati un dovere morale. Si era avvicinato alla politica, entrando alla Camera con il Psi nel 1976. È stato presidente e vicepresidente della commissione Difesa e ha fondato l'Anavafaf: l'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle Forze Armate e famiglie dei caduti.



