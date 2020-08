LA POLEMICA

VENEZIA Se una persona si ammala di Covid-19 e poi guarisce, cioè si negativizza, ma successivamente viene colta da un infarto o da un'altra malattia che la porta alla morte, perché dovrebbe classificata tra le vittime di coronavirus? Potrà sembrare strano, eppure funziona così. «E non è corretto», dice l'assessore alla Sanità e al Sociale della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin. Che riferisce di un «confronto» in atto tra le Regioni italiane e l'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità.

LA REGOLA

La vicenda, secondo quando riferito dall'assessore Lanzarin e dallo stesso governatore Luca Zaia durante il punto stampa di ieri dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera, sta in questi termini. L'Iss, basandosi sui dettami dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha stabilito i criteri per classificare i morti di coronavirus. Questi criteri - ha spiegato Lanzarin - stabiliscono che il semplice fatto di avere contratto la malattia comporta l'inclusione nella lista delle vittime da coronavirus nel caso si perda successivamente la vita. In che contesto? «Il decesso deve avvenire in ospedale», ha puntualizzato il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tutti i traumatizzati verrebbero dunque esclusi. Ossia: mi ammalo di Covid-19, mi negativizzo, ho un incidente stradale, in tal caso non finisco tra i morti di coronavirus. Ma se il decesso è causato da un ictus o da un infarto, perché dovrebbe essere comunque attribuito al Covid-19?

LE POSIZIONI

«Di questa vicenda - ha detto l'assessore Lanzarin - si sta occupando la nostra responsabile del Servizio prevenzione, la dottoressa Francesca Russo. Abbiamo sollevato la necessità di un chiarimento tra l'Istituto superiore della sanità e le Regioni perché a nostro parere la classificazione voluta dall'Iss non è corretta, non si può dire che una persona è morta di Covid se nel frattempo si è negativizzata e sono intercorse altre patologie. È una procedura che ci è stata imposta, ma che a nostro avviso non è corretta».

Il numero dei decessi, secondo la posizione della Regione del Veneto, dovrebbe quindi essere rivisto. Al ribasso.

