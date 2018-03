Morto da 7 anni, la sorella vive a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCOPERTAVENEZIA Una sorella che viveva al Lido, nella stessa città, ma con cui si erano interrotti i rapporti da più di 10 anni. Lelio Baschetti, il professore di matematica trovato mummificato domenica pomeriggio nella sua casa a Venezia, potrebbe esser deceduto a settembre del 2011. È la data a cui risale la ricevuta dell'ultimo prelievo bancario, ritrovata nel portafoglio del pensionato assieme ad una parte dei soldi che non ha fatto in tempo a spendere.«Siamo stati dai carabinieri e vogliamo essere lasciati in pace». Sono le poche...