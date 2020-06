BOLOGNA Una ragazzina italiana di nove anni e tre ventenni tunisini, due fratelli gemelli e un cugino, sono le vittime del tremendo schianto avvenuto sabato sera in provincia di Bologna. Altre giovani vite perse sulla strada, dopo i quattro deceduti il 5 giugno sull'A1, in provincia di Arezzo, tra cui due bambini, una di 10 mesi e il fratellino di 10 anni.

L'altra sera sulla strada provinciale 568 tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, nella frazione di Amola, poco prima delle 22 si sono scontrate frontalmente due auto. Sono morte le tre persone a bordo di una Peugeot 106, guidata da un ragazzo tunisino di 20 anni, con a bordo il fratello del conducente e un cugino - Yosri e Yasser Souaaieh e Ben Belgacem Nadhem - che per cause da accertare ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Bmw condotta da un 51enne di Crevalcore, rimasto ferito in maniera molto grave e trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna.

Non ce l'ha fatta la ragazzina che era in macchina con lui, Jessica Galantino. Un altro uomo di 69 anni, seduto ad un tavolino all'esterno di un bar, sulla via, è rimasto ferito seriamente da alcuni frammenti che lo hanno colpito. I tre stranieri erano appena ripartiti da quel bar sgommando.

