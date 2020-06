IL CASO

PORDENONE Cavaliere al merito solo per poche ore. Il direttore della casa di riposo di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, e direttore anche nella residenza per anziani di Paluzza in Carnia, Alessandro Santoianni. Ha rinunciato al titolo che gli era stato conferito dal presidente della Repubblica. Solo qualche giorno fa l'Italia si era fermata per ricordare chi si era particolarmente distinto per i servizi alla comunità nel momento di massima allerta e di attacco del virus con la decisione del capo dello Stato Sergio Mattarella di insignire dell'onorificenza 57 italiani, una decina a Nordest tra cui tre friulani: Santoianni, appunto, Francesca Leschiutta (coordinatrice infermieristica della struttura di San Vito) e Maurizio Cecconi (medico originario di Gonars e fattosi valere a Milano).

LE CRITICHE

L'onorificenza a Santoianni, però, ha destato subito critiche. Il primo a protestare era stato Stefano Mazzolini, vicepresidente leghista del Consiglio regionale, che si era detto «costernato e scioccato» per quel riconscimento. Il perchè è presto spiegato: Santoianni, oltre ad essere direttore della casa di riposo di San Vito dove il virus non è entrato, ricopriva - come detto - la stessa carica nella residenza per anziani di Paluzza, dove invece, i morti sono stati diciannove. Non pochi, anche se il manager aveva ereditato la direzione da poco.

«Uno schiaffo ai morti della struttura carnica e a tutte le loro famiglie. Santoianni - ha aggiunto Mazzolini - non mi pare abbia gestito al meglio l'emergenza. I morti accertati a Paluzza per Coronavirus evidenziano le sue responsabilità. E ora, dopo tutto questo è stato anche premiato come Cavaliere della Repubblica? I veri riconoscimenti dovrebbero andare a chi ha lavorato in silenzio negli ospedali, nelle retrovie, cercando di salvare la vita alle persone. Sono loro, lontani dai riflettori, che dovrebbero essere premiati dalle istituzioni. Lo Stato, invece, mette in risalto chi, con la sua condotta, non si è dimostrato poi così irreprensibile».

LA SCELTA

Critiche che hanno colpito nel segno evidentemente e così ieri, con una nota ufficiale, Santoianni ha comunicato la sua scelta di rinunciare al cavalierato: «Dopo aver ricevuto il 4 giugno il telegramma con il quale il Quirinale mi comunicava il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere, già il giorno successivo ho trasmesso al Capo dello Stato la mia libera rinuncia. Il profondo rispetto e apprezzamento che porto per il presidente Mattarella e in particolare per l'iniziativa intrapresa nei confronti di cittadini che hanno dato prova di coraggio, dedizione e solidarietà durante il periodo dell'emergenza Covid, mi hanno indotto a tale determinazione, affinché le sterili e strumentali polemiche sorte attorno al riconoscimento alla mia persona non oscurino sia il valore e il merito dell'iniziativa».

Il direttore delle due case di riposo spiega che la sua rinuncia «non toglierà il giusto merito attribuito all'impresa che si è svolta a difesa degli anziani di San Vito al Tagliamento (sono rimasti sempre isolati assieme al personale nella struttura parrocchiale e si sono quindi salvati dal virus), attraverso l'onore concesso alla collega Francesca Leschiutta, che resterà a interpretare il gesto collettivo di tutta la residenza sanvitese».

IL RISPETTO PER I MORTI

Santoianni si dice pronto a vedersela anche con la magistratura. «La serietà e la dedizione con cui ho assolto la funzione di direzione a San Vito sono state le stesse prodigate nella residenza di Paluzza dove, anzi, le rilevanti criticità hanno richiesto e ottenuto anche un surplus di tempo e impegno. Voglio evitare che questo riconoscimento determini il turbamento della comunità di Paluzza oltre che l'accostamento del tutto indebito e improprio allo svolgimento delle necessarie verifiche giudiziarie che affronterò, se del caso, con la serenità di chi sa di aver adempiuto ai propri obblighi nel rispetto delle disposizioni ricevute e delle norme vigenti».

