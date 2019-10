Morti da amianto all'Olivetti di Ivrea Il processo finisce senza colpevoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Finisce senza colpevoli, e senza risarcimenti, il processo in Cassazione per la morte di dodici lavoratori dell'Olivetti di Ivrea deceduti, l'ultimo nel 2013, per aver respirato amianto - durante la produzione di macchine da scrivere e calcolatrici dal 1966 al 1999, nei capannoni del canavese - dopo anni di convivenza con la malattia che mangia i polmoni. I supremi giudici della Quarta sezione penale, presieduti da Patrizia Piccialli, hanno infatti respinto il ricorso della Procura generale di Torino contro i proscioglimenti dei tredici top...